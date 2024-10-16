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Dünya

İsrail'in İran'a saldırısı an meselesi! Soykırımcıların hedefinde petrol ve nükleer tesisler var

İsrail'in İran'ın 1 Ekim saldırısına misillemeye hazır durumda olduğu iddia edildi.

Star Gazetesi16 Ekim 2024 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
İsrail'in İran'a saldırısı an meselesi! Soykırımcıların hedefinde petrol ve nükleer tesisler var
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CNN'de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir kaynak, İsrail'in İran'ın saldırısına vereceği yanıt için hazır durumda olduğunu ifade etti.

PETROL VE NÜKLEER TESİSLER HEDEFTE OLACAK

İsrailli bir yetkili, hükümetin, ABD'ye İran'a yönelik bir karşı saldırının petrol veya nükleer tesislerle sınırlı kalacağı ve askeri hedeflere yönelik olacağı yönünde güvence verdiğini söyledi.

İRAN ÇOK SAYIDA FÜZE İLE İSRAİL'İ HEDEF ALMIŞTI

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas liderlerinden İsmail Heniyye ve diğer üst düzey isimlerin öldürülmesine karşılık olarak İsrail'i onlarca füze ile hedef almıştı.

İran'ın saldırısının ardından soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırının bedelini "ödeyeceğini" söylemişti.

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