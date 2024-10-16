CNN'de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir kaynak, İsrail'in İran'ın saldırısına vereceği yanıt için hazır durumda olduğunu ifade etti.



İsrailli bir yetkili, hükümetin, ABD'ye İran'a yönelik bir karşı saldırının petrol veya nükleer tesislerle sınırlı kalacağı ve askeri hedeflere yönelik olacağı yönünde güvence verdiğini söyledi.

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas liderlerinden İsmail Heniyye ve diğer üst düzey isimlerin öldürülmesine karşılık olarak İsrail'i onlarca füze ile hedef almıştı.

İran'ın saldırısının ardından soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırının bedelini "ödeyeceğini" söylemişti.