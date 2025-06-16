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Dünya

İsrail'in ırkçı bakanı Katz, İranlı sivilleri tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'de 'sivilleri hedef aldığını ve bunun bedelini Tahran sakinlerinin yakında ödeyeceğini' belirtti.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
İsrail'in ırkçı bakanı Katz, İranlı sivilleri tehdit etti
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Katz, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı mesajda, Tahran sakinlerini tehdit etti.

İran lideri Ali Hamaney'i hedef alan Katz, Tahran yönetiminin saldırılara misillemesinde "sivilleri hedef aldığını" iddia etti.

İranlıları tehdit eden Katz, "Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de yakında." ifadesini kullandı.

- ⁠⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 21 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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