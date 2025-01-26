İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in işgal ettiği bölgeye girmek isteyenlere saldırılarında 3 Lübnanlı öldü, 44 kişi yaralandı
Dünya

İsrail'in işgal ettiği bölgeye girmek isteyenlere saldırılarında 3 Lübnanlı öldü, 44 kişi yaralandı

Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun, evlerine gitmeye çalışan Lübnanlılara düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldüğü ve 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA26 Ocak 2025 Pazar 13:47 - Güncelleme:
İsrail'in işgal ettiği bölgeye girmek isteyenlere saldırılarında 3 Lübnanlı öldü, 44 kişi yaralandı
ABONE OL

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasındaki ateşkes anlaşması gereği, ülkenin güneyinden çekilmesi gereken bölgelerde işgaline devam eden İsrail güçleri, evlerine dönmek isteyen vatandaşlara saldırdı.

Söz konusu saldırılarda Blida, Aytarun ve Hula'da birer kişi hayatını kaybetti.

Kefr Killa'da 12, Aytarun'da 11, Hula'da 11, Meys el-Cebel'de 4, Adise'de 3 kişi ile Rab Telatin, Beni Hayyan ve Merkebe'de ise birer kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da Lübnanlıların, ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun çekilmesi gereken bölgelere, İsrail güçlerinin barikatlarını aşarak ulaşmaya çalıştığını aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla evlerine gitmek isteyen bölge sakinlerine dönmeleri durumunda saldırıyla karşılaşacakları yönünde tehditte bulundu.

- İSRAİL ORDUSUNUN 26 OCAK'A KADAR LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.