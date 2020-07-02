star.com.tr 02 Temmuz 2020 Perşembe 10:11 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 10:11

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini sürdürecek ilhak planına tepkiler sürüyor.



Plana tepki göstermek için New York sokaklarına inen binlerce protestocu, 'Özgür Flistin' sloganlarıyla yürüdü. Kalabalığa, Siyaonizm karşıtı bir Ortadoks Yahudi organizasyonu Neturei Karta'da eşlik etti.

Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kolluk kuvvetleri ile herhangi bir çatışma yaşanmadı.

Protesto sırasında bazı konuşmacılar kalabalığa hitap ederek, İsrail'in siyonist, işgalci politikalarına tepki gösterdi.

Gösteriyi takip eden Rusian Today'den (RT) Caleb Maupin, mikrofonu ara ara protestoculara uzattı.

Bu diyaloglardan birinde bir protestocu, 'İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesine tamamen karşıyım. Çalıntı topraklarda yaşıyorlar ve insanları öldürüyorlar. Haritaya bakarsanız, Filistinlilerin yaşamasına izin verilen arazi miktarının yıllar içinde hızla azaldığını görebilirsiniz.' dedi.

Bir diğer protestocu ise, 'İsrail Ürdün Vadisi'ni ilhak ederse, 3. Dünya Savaşı çıkar. Neler olup bittiğine görüyoruz. Netanyahu İsrail'i ve Arap dünyasını 3.Dünya Savaşı'na götürüyor.' ifadelerini kullandı.

Benzer protestolar New Mexico ve California'da da vardı. Yerel basında çıkan haberlere göre, protestocular ilhak planını protesto etmek için Nancy Pelosi'nin San Francisco'daki evinin önünde toplandılar.

Protestolar, Tel Aviv'in, uluslararası hukuka aykırı olarak Batı Şeria'daki stratejik öneme sahip Ürdün Vadisi de dahil Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş tüm Yahudi yerleşimlerini ilhak etme planlarına karşı, dünyanın birçok yerinde devam ediyor.

İşgal planın 1 Temmuz'da hayata geçirilmesi kararlaştırılırken, Salı günü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'la yaptığı görüşmeler sonrası bu plan ertelendi.

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