İsrail'in istediği olmayacak! ABD'den Türkiye talebi

Axios'un haberine göre, ABD'li yetkililer Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesine ilişkin gazetecileri bilgilendirdi."TRUMP GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR"
Yetkililerden birisi Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin "Bu konuda bir plan hazırladık. Başkan (Donald Trump) bunun gerçekleştiğini görmek istiyor. Hamas bunun olacağının sinyallerini veriyor. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD ve diğer arabulucular, Hamas ile silah bırakma konusunda son günlerde temas halinde.
ABD'li yetkili ABD'nin Hamas üyeleri için İsrail ile "af programı" olasılığına dair de şunları söyledi:
"Hamas (silah bırakma konusunda) olumlu sinyaller gönderiyor. Güçlerinin çoğu tükenmiş durumda ve birçok kişiyi kaybettiler. Ancak bu silah bırakma yalandan değil gerçek olmak zorunda."
ABD, TÜRKİYE'NİN GAZZE SÜRECİNE DAHİL OLMASINI İSTİYOR
Ayrıca yetkililer Trump yönetiminin Türkiye'nin Gazze'de rol oynamasını istediğini belirterek, "(Türkiye'nin) Onların sürece dahil olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü Hamas üzerinde etkililer." dedi.
Beyaz Saray'ın Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini yeniden kurmasını istediğine dikkati çeken yetkililer, "Bu konuda çalışacağız. Umarız ki her iki taraf da söylemlerinin şiddetini azaltır ve birlikte çalışır." diye konuştu.