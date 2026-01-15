İSTANBUL 12°C / 7°C
Dünya

İsrail'in istediği olmayacak! ABD'den Türkiye talebi

Amerikan basını, Gazze ateşkesinde ikinci aşamaya geçilmesinin ardından ABD yönetiminin Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu düşündüğünü yazdı. Öte yandan İsrail'in itirazlarına rağmen ABD'nin Türkiye'nin Gazze sürecine dahil olmasını istediği ifade edildi.

15 Ocak 2026 Perşembe 10:00
İsrail'in istediği olmayacak! ABD'den Türkiye talebi
ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, Gazze Barış Planı'nda ikinci aşamaya geçilmesinin ardından ABD'li yetkililerin Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu söylediğini öne sürdü.

Axios'un haberine göre, ABD'li yetkililer Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesine ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

"TRUMP GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR"

Yetkililerden birisi Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin "Bu konuda bir plan hazırladık. Başkan (Donald Trump) bunun gerçekleştiğini görmek istiyor. Hamas bunun olacağının sinyallerini veriyor. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve diğer arabulucular, Hamas ile silah bırakma konusunda son günlerde temas halinde.

ABD'li yetkili ABD'nin Hamas üyeleri için İsrail ile "af programı" olasılığına dair de şunları söyledi:

"Hamas (silah bırakma konusunda) olumlu sinyaller gönderiyor. Güçlerinin çoğu tükenmiş durumda ve birçok kişiyi kaybettiler. Ancak bu silah bırakma yalandan değil gerçek olmak zorunda."

ABD, TÜRKİYE'NİN GAZZE SÜRECİNE DAHİL OLMASINI İSTİYOR

Ayrıca yetkililer Trump yönetiminin Türkiye'nin Gazze'de rol oynamasını istediğini belirterek, "(Türkiye'nin) Onların sürece dahil olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü Hamas üzerinde etkililer." dedi.

Beyaz Saray'ın Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini yeniden kurmasını istediğine dikkati çeken yetkililer, "Bu konuda çalışacağız. Umarız ki her iki taraf da söylemlerinin şiddetini azaltır ve birlikte çalışır." diye konuştu.

Gazze ateşkesinde Türkiye etkisi! ABD'li isim: İnanılmaz bir iş çıkardılar
