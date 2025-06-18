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Dünya

İsrail'in kalkanı alarm veriyor... Füzeler tükenmek üzere!

ABD basınına göre, İsrail'in İran'dan gelen saldırılara karşı kullandığı Arrow hava savunma sistemindeki mühimmat azaldı. Yeni sevkiyat için acil çözümler gündemde.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
İsrail'in kalkanı alarm veriyor... Füzeler tükenmek üzere!
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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'in İran'dan gelen balistik füzelerini durdurmak için kullandığı Arrow hava savunma sistemindeki füzelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti.

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail'in Arrow balistik füze savunma sisteminde kullandığı füzeleri tükeniyor.

Yetkili, ABD'nin bu durumun farkında olduğunu ve bu nedenle İsrail'in savunmasını karadan, denizden ve havadan gelecek saldırılara karşı güçlendirmeye yönelik adımlar attığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ülkeye savunma sistemleri sevk ettiğini belirten yetkili, ABD envanterindeki önleyici füzelerin de tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

- ARROW

İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor.

İran'dan gelen balistik füzelerin çoğunun Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemleriyle engelleniyor.

Atmosfer içi füzeleri engellemek için tasarlanan Arrow 2 sistemi 2000 yılında hizmete girerken, atmosfer dışı balistik füzeleri için geliştirilen Arrow 3, 2017'de kullanılmaya başlanmıştı.

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