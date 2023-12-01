İsrail'in kara propagandası rehine takasıyla çöktü

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 40 İsrailli bebeğin başını kestiği yalanını ortaya atmıştı. İsrail medyasının yaydığı iddiayı İsrail Başbakanı Netanyahu da dile getirmiş, hatta ABD Başkanı Biden'a bile söyletmişlerdi. Kısa sürede gerçek olmadığı ortaya çıkan iddia ile birlikte İsrail, 7 Ekim'den bugüne onlarca yalanı servis etti. Ancak kara propagandaya maruz kalan dünya, rehine takasında Hamas'ın paylaştığı görüntülerle büyük şaşkınlık yaşadı.

EL SALLAYARAK GİTTİLER

Hamas, altı günlük geçici ateşkeste rehin aldığı 102 kişiyi serbest bıraktı. Gazze'den çıkışına izin verilenlerin 76'sı İsrailli, 26'sı yabancı... Önceki akşam serbest bırakılan 10 İsrailli rehinenin Kızılhaç araçlarına binerken Kassam askerlerine 'hoşça kal' diyerek, el salladığı görüldü, sarılıp ayrılanlar oldu. Geçici ateşkes boyunca benzer görüntülerin yayımlanması, İsrail'de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. İsrailli aşırı sağcılar, televizyonlarda ekrana getirilen görüntülere ateş püskürüyor.

İSRAİL ESİRLERİ AÇ BIRAKIP DÖVÜYOR

İsrail'in 7 Ekim sonrası gözaltına aldığı 'Filisinli cesur kız' Ahed et-Temimi de serbest kalanlar arasında yer aldı. İsrail'in 6 Kasım'da gözaltına alarak cezaevine gönderdiği 23 yaşındaki Temimi, burada tanık olduğu ihlalleri anlattı: "Cezaevinde durum çok zor, kadın esirlere yönelik günlük tacizler var. Kadın esirler susuz ve kıyafetsiz bırakılıyor, yerde uyuyor ve dövülüyorlar. Cezaevinde olanları anlatmam halinde hapisteki babamı dövmekle tehdit ettiler. Her şeye rağmen biz işgalden daha güçlüyüz. Özgürlüğümüzü elde edene kadar direnişe devam edeceğiz."

7'NCİ GÜNDE 32 KİŞİ DAHA SERBEST

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 7'nci gününde esir takası devam etti. Hamas dün İsrailli esir 21 yaşındaki Mia Shem ve 40 yaşındaki Amit Soussana'yı serbest bıraktı. Kassam Tugayları, çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Shem'e yapılan tıbbi müdahaleye ait anları 16 Ekim'de paylaşmıştı. Shem yaptığı açıklamada, "3 saat süren ameliyat gerçekleştirdiler. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı. İsrail de geç saatlerde 30 Filistinli tutsağı daha serbest bıraktı.

'HAMAS ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ' YALANI DA DEŞİFRE OLDU

İsrailli gazeteci Ishay Coen, "7 Ekim'de silahlı Filistinlilerin, Gazze yakınlarındaki Yahudi yerleşim birimlerinde çocuk ve bebekleri öldürdüğünü" iddia eden İsrail ordusundan biriyle yaptığı röportajı sosyal medya hesabından kaldırdı. Coen, İsrail ordusu sözcülerinden birinin kendisinden bir röportaj yapmasını istediğini belirterek. röportajı yaptığı kişiyi daha önceden tanımadığını ifade etti. Röportajın video çekimi sırasında İsrail ordu sözcülüğü ofisinden bir temsilcinin de hazır bulunduğunu ve videonun yayınlanmasına onay verdiğini kaydeden Coen, tanıtım reklamının yayınlanmasından sonra gelen şikayetler üzerine videoyu derhal sildiğini ifade etti.

UCM BAŞSAVCISI İSRAİL'DE

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail'i ziyaret etti. Khan'ın İsrail'in ardından Filistin'i ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret, doğası gereği soruşturma amaçlı olmasa da, mağdurlara yönelik sempatiyi ifade etmek ve diyaloğa girmek için önemli bir fırsatı temsil ediyor" denildi. Çok sayıda ülke, UCM'ye soruşturma çağırısı yapmış, çok sayıda insan da dilekçe vermişti.