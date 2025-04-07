Filistin İçin Gazeteci Dayanışması (Press For Palestine) platformu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bu sabah Gazze'de görevini yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayarak gazetecileri diri diri yaktığı belirtildi.

Gazetecilerin ilk kez bu şekilde, topluca öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, "İsrail, sadece insanları değil, gerçeği de yok etmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Platform, açıklamasında, "Press For Palestine olarak tüm haber merkezlerine çağrımızdır: Saatler 19.00'ı gösterdiğinde ana haber bültenlerimize bu haberle başlayalım ve duyururken ekranlarımızı 1 dakika boyunca karartalım. Çünkü bu artık sadece bir haber değil, basının kendisine, hakikate yapılan bir saldırıdır!" mesajı paylaşıldı.