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Dünya

İsrail'in katliamı sonrası acil eylem çağrısı! Televizyon ekranları bir dakika karartılacak

İsrail'in, Gazze'de görev yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalamasına tepki olarak, televizyon ekranlarının 'Hakikatin Üzerine Bomba Yağdırıyorlar!' sloganıyla bir dakika karartılması çağrısı yapıldı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
İsrail'in katliamı sonrası acil eylem çağrısı! Televizyon ekranları bir dakika karartılacak
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Filistin İçin Gazeteci Dayanışması (Press For Palestine) platformu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bu sabah Gazze'de görevini yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayarak gazetecileri diri diri yaktığı belirtildi.

Gazetecilerin ilk kez bu şekilde, topluca öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, "İsrail, sadece insanları değil, gerçeği de yok etmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Platform, açıklamasında, "Press For Palestine olarak tüm haber merkezlerine çağrımızdır: Saatler 19.00'ı gösterdiğinde ana haber bültenlerimize bu haberle başlayalım ve duyururken ekranlarımızı 1 dakika boyunca karartalım. Çünkü bu artık sadece bir haber değil, basının kendisine, hakikate yapılan bir saldırıdır!" mesajı paylaşıldı.

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