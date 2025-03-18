İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6883
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3553.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in katliamı sonrası Hamas'tan açıklama: Ateşkes tek taraflı olarak sonlandırıldı
Dünya

İsrail'in katliamı sonrası Hamas'tan açıklama: Ateşkes tek taraflı olarak sonlandırıldı

Hamas, İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırdığını açıklayarak, bu durumdan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise Hamas'ı suçlayarak, 'Hamas ateşkesi uzatmak için rehineleri serbest bırakabilirdi. Ancak bunu reddetmeyi ve savaşı seçti' dedi.

IHA18 Mart 2025 Salı 09:05 - Güncelleme:
İsrail'in katliamı sonrası Hamas'tan açıklama: Ateşkes tek taraflı olarak sonlandırıldı
ABONE OL

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına Hamas'tan tepki geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırdığı belirtilerek arabulucular ABD, Katar ve Mısır'a, ateşkesin sona ermesinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu. İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırganlığı sürdürme kararının rehineleri bilinmeyen bir kadere mahkum ettiği vurgulanan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in saldırganlığına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

"İSRAİLLİLER SALDIRILAR KONUSUNDA ABD'YE DANIŞTI"

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarına ABD hükümetinden de ilk tepkiler geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hamas'ı suçlayarak, "Hamas ateşkesi uzatmak için rehineleri serbest bırakabilirdi. Ancak bunu reddetmeyi ve savaşı seçti" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin İsrail'in saldırı planından önceden haberdar olduğunu belirterek, "İsrailliler saldırılar konusunda Trump yönetimi ve Beyaz Saray'a danıştı" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.