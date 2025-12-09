İsrail'in kirli planı ifşa oldu! Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye'ye karşı mümkün değil

Yunan politikacı Dimitrios Konstantakopoulos, katıldığı canlı yayında Türkiye'ye ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunarak Atina'nın zafiyetlerini açıkça ortaya koydu.

Eski Yunan Başbakanı ve Savunma Bakanı'nın danışmanlığını yapmış olan Konstantakopoulos, Yunan basınından Militaire.gr'de katıldığı programda, Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki gerçek kapasitesine, Atina'nın dışa bağımlılığına ve İsrail etkisine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bu sözler ülkede geniş tartışmaya yol açtı.

"ÖNLEYİCİ DARBE BAŞARIYA ULAŞMAZ"

Konstantakopoulos, Yunanistan'da zaman zaman gündeme gelen "önleyici saldırı" tartışmalarının ülke için hem askeri hem diplomatik bir felaket olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Önleyici darbe başarıya ulaşmaz. İlk saldıran ülkeler siyasi açıdan ciddi dezavantajlarla karşılaşır. Fransa ile yapılan savunma anlaşması, Yunanistan'a yönelik bir saldırıyı kapsar; Yunanistan'ın başka bir ülkeye saldırmasını değil."

"TÜRKİYE'YE KARŞI BUNU YAPMAYA KİMSE CESARET EDEMEZ"

Yunanistan'ın iç yapısal sorunlarına da değinen Konstantakopoulos, ülkenin "derin bir yabancı bağımlılığı" olduğunu vurguladı. Yunan Genelkurmay Başkanı'nın çıkışlarını eleştirerek, tarihte önleyici darbenin başarıya ulaşmasının son derece az görüldüğünü ifade etti.

Konstantakopoulos, Yunanistan'ın Türkiye'yi "alt edecek" kapasiteye sahip olmadığını da açıkça dile getirdi:

"Yunanistan, elindeki silah ne kadar artarsa artsın, Türkiye'nin karşılık verme kabiliyetini tamamen yok edecek bir güce sahip değil. Bunu dünyada yalnızca İsrail yapabilir; o da İran veya Lübnan gibi hedeflere karşı. Türkiye'ye karşı bunu yapmaya kimse cesaret edemez."

"BU TÜR AGRESİF FİKİRLER İSRAİL'DEN İTHAL EDİLİYOR"

Yunan siyasetçi, Atina'daki sert söylemlerin kaynağına ilişkin olarak da İsrail'e işaret etti:

"Bu tür agresif fikirler İsrail'den ithal ediliyor. İsrail, müzakere süreçlerinde baskı kurmak için Yunanistan-Türkiye rekabetini kullanmak isteyebilir. Ama bizim böyle bir çıkarımız yok."

Konstantakopoulos, geçmişte yaratılan yapay paniklere de değinerek, "Yunan basınına 'Türkiye Meis'e çıkacak' şeklinde haberler sızdırıldı. Üç gün sonra bunun Orta Doğu'daki bir ülkeden geldiği yazıldı. O ülke İsrail'di" dedi.

"İSRAİL'İN TÜRKİYE İLE SORUNU VARSA BUNU KENDİSİ ÇÖZMELİ"

İsrail medyasının söylemlerine dikkat çekerek, "Netanyahu'ya yakın bir gazete, 'Kuzey Kıbrıs'ın kurtarılması için plan hazırlanmalı' yazdı. Eğer İsrail'in Türkiye ile sorunu varsa bunu kendisi çözmeli. Biz onlar adına Türkiye'yle çatışamayız" ifadelerini kullandı.

"YUNAN SİLAHLI KUVVETLERİ'NDE BİR ŞEYLER YOLUNDA GİTMİYOR"

Konstantakopoulos, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın "adaları füzelerle kilitleme" söylemlerini de eleştirdi:

"Savunma Bakanı 'Ege adalarına füzeler yerleştireceğiz' diyor. Oysa adaların silahsızlandırılması, Yunanistan'ın en zayıf hukuki argümanlarından biri. Bu tür girişimler İsrail'in yönlendirmesiyle yapılıyor. Atina, adeta Tel Aviv'in kuklasına dönmüş durumda. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nde bir şeyler yolunda gitmiyor."