  Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye kıtlık dayatması! Açlıktan ölenlerin sayısı günbegün artıyor
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye kıtlık dayatması! Açlıktan ölenlerin sayısı günbegün artıyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldi.

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:17
Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye kıtlık dayatması! Açlıktan ölenlerin sayısı günbegün artıyor
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldi

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

10:14 İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldi

10:13 ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları ve kıtlığa neden olan ablukası altındaki Gazze için somut adımlar atmaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

09:55 Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin'i tanıma kararlarına ilişkin, Orta Doğu'da iki devletli çözümün "güçlü destekçisi olmayı" sürdürdüklerini vurguladı.

01:35 Tunus'ta Halk Akımı Partisi, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma için bir haftalık açlık grevi başlattı.

00:01 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Gazze'de gündemde olan ateşkes ve esir takası anlaşmasını "hemen kabul etmesini" istediği bildirildi.

