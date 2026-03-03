İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
  • İsrail'in Körfez oyunu ayyuka çıktı! Mossad ajanları enselendi
Dünya

İsrail'in Körfez oyunu ayyuka çıktı! Mossad ajanları enselendi

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da 'bombalı saldırı planlayan' İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti. Carlson, İsrail'in 'İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını' öne sürdü.

3 Mart 2026 Salı 10:34
İsrail'in Körfez oyunu ayyuka çıktı! Mossad ajanları enselendi
Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü.

Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir." diye konuştu.

"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.

Orta Doğu'da savaş 4. gününde! İran, Dubai'de vurdu: "Çok sayıda ABD askeri öldü" iddiası

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD basını İran iddiasını doğruladı: Netanyahu tüm yolları denedi

