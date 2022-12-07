İsrail'in Kudüs hüsranı! Ülke sayısı sınırlı kaldı

Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı başta Filistinliler olmak üzere dünya genelinde "şaşırtıcı" bir etkiye ve birçok yerde tepkiye neden oldu.

İsrail, bu kararın daha fazla ülkeyi benzer bir adım atmaya teşvik etmesini bekledi ancak şimdilik böyle bir durum gerçekleşmedi.

Eski ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanıdı ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşıdı.

İsrail, tek taraflı şekilde, Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor.

- KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİKLERİN AÇILMASI VE GERİ DÖNÜŞLER



İsrail'in Kudüs iddiası uluslararası toplum tarafından genelde kabul görmezken, ABD'nin ardından Kosova, Honduras ve Guatemala da İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıdı.

Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak hükümet değişikliği üzerine karardan vazgeçti.



Büyükelçiliğini Kudüs'e götüren Honduras'ın ise bundan geri adım atarak, elçiliğini yeniden Tel Aviv'e taşımasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Bazı ülkeler ise büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı düşündüklerini açıkladı ancak henüz bu yönde bir adım atmadı.

Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi kimi ülkeler de Kudüs'te ticari ofis açıldığını duyurdu.

Filistin yönetiminin, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmaması konusunda bulunduğu girişimler, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan da destek gördü.



- "ÜLKELER TEPKİLERDEN ENDİŞE DUYUYOR"



Kudüs İbrani Üniversitesinden İsrailli siyaset bilimci Yonatan Freeman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan az sayıda ülke olduğunu belirterek,"Ülkelerin büyük çoğunluğu Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadı ve büyükelçiliklerini taşımadı." dedi.

Tepkilerden endişe edildiği için ülkelerin böyle bir adımı atmadığını ifade eden Freeman, "(ABD dışındaki) diğer ülkeler ise böyle bir adım atarlarsa vatandaşlarının tepkisinden ya da bu durumun Filistinlilerle ve başka ülkelerle ilişkilerine etkisinden endişe ediyor olabilirler." diye konuştu.

Zamanla Kudüs'te daha fazla büyükelçilik hatta ofis açılabileceği şeklindeki görüşünü ifade eden Freeman, İsrail'in bu konuyu diğer ülkelerle görüştüğünü hatırlattı.



Freeman, İsrail ve diğer ülkeler arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması" meselesinin görüşme masasındaki dosyalardan biri olduğunu dile getirdi.