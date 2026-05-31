İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in Kurban Bayramı'nda Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi
Dünya

İsrail'in Kurban Bayramı'nda Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, en az 130 kişi yaralandı.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 13:33 - Güncelleme:
İsrail'in Kurban Bayramı'nda Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi
ABONE OL

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 930 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 819 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 939'a, yaralı sayısının da 172 bin 927'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, en az 130 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.