İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah erken saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesi ile Tulin, Bılat, Mecdel Silm ve Tayba beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları da güneydeki Suluki vadisi ile Kabriha, Tulin, Tayba, Debin, Ayta Şaab ve Ramiye beldelerine saldırılar düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 7 mahalle için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.