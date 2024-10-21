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Dünya

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 483'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 483'e, yaralı sayısı da 11 bin 628'e çıktı.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 483'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 19 kişinin öldüğü ve 98 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 483'e, yaralananların sayısının da 11 bin 628'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 471 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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