Dünya

İsrail'in Lübnan'da ateşkes ihlalleri sürüyor: 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Yuhmur Şakif beldesinde bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 17:36
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Yuhmur Şakif'te bir araca İsrail'e ait İHA ile düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

Öte yandan İsrail'in, geçici ateşkese rağmen öğle saatlerinde güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesinde bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun Batı Bekaa bölgesinde gece saatlerinde düzenlediği İHA saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

2 GAZETECİ İSRAİL KUŞATMASINDA KALDI

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, 2 Lübnanlı kadın gazeteci Tayri beldesi yakınlarında İsrail askerlerinin kuşatmasında kaldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, olayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, gazetecilerin güvenliğinden İsrail'i tamamen sorumlu tutuyoruz. Gazetecilerin derhal korunmasının sağlanması ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, halkını zorla yerinden etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çığlık sesine dayanamayıp kaçtılar! Kuyumcuda soygunu saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

