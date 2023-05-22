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Dünya

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına İran'dan kınama

İran, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskına tepki gösterdi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına İran'dan kınama
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Konuya ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin açıklaması, bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.

Olayın kınandığı açıklamada, "Kudüs, Filistin'in bir bütün halinde ve ebedi başkentidir, öyle kalacaktır. Siyonist işgalcilerin bu şehre ve İslam mabetlerine art arda saldırıları onun gerçekliğini ve tarihsel durumunu değiştirmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

BEN-GVİR'İN PROVOKATİF AKSA BASKINI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 21 Mayıs Pazar günü, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, daha önce de 3 Ocak'ta Mescid-i Aksa'ya girmiş ve bu eylemi ile 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in bu baskını, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Filistin yönetimi ve Müslüman ülkelerin yanı sıra ABD'nin de dahil olduğu Batı ülkelerinden Ben-Gvir'in provokatif eylemine karşı tepkiler gelmişti.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı Siyonist örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken, bu baskınlar özellikle 2022 yılında giderek artan bir hal aldı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından geçen yılın en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 boyunca 48 binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

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