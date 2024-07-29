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Dünya

İsrail'in misilleme ihtimaline karşı harekete geçtiler!

Hizbullah, İsrail'in kendilerine olası bir misilleme hareketine karşı akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığı belirtildi.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 17:23 - Güncelleme:
İsrail'in misilleme ihtimaline karşı harekete geçtiler!
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İsmi açıklanmayan bir Hizbullah yetkilisi yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın tutumunun değişmediğini ve İsrail ile tam kapsamlı bir savaşı istemediklerini ancak "savaş çıkarsa sınırsızca savaşacaklarını" söyledi.

Yetkili, Hizbullah'ın pazar gününden bu yana ihtiyaç halinde kullanmak üzere bazı akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığını dile getirdi.

- MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

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