İsrail'in mülteci kampı saldırısında 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları sabaha karşı Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıda hedef alınan ev kullanılamaz hale gelirken, yaralılar El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentinde bulunan Şabora Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenledi. Büyük bir yıkıma yol açan saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda ölenlerin cenazeleri bölgede kazılan toplu mezarlara defnedildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava ve kara saldırılarında toplam 16 bin 248 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 616 kişi yaralandı.