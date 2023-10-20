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Dünya

İsrail'in mülteci kampı saldırısında ölenlerin sayısı giderek artıyor

İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 11:40 - Güncelleme:
İsrail'in mülteci kampı saldırısında ölenlerin sayısı giderek artıyor
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısının 13'e yükseldiği, ordu güçlerinin yaklaşık 30 saat sonra kamptan çekildiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir katliam gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kamp baskınında 5'i çocuk olmak üzere 13 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin dün sabah saatlerinde baskın ve saldırı başlattığı Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan tümüyle çekildiğini aktardı.

İsrail güçleri dün saat 03.00'te askeri araç ve buldozerler eşliğinde Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilerle girilen çatışmada 1 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı duyurulmuştu. Açıklamada, 10 şüphelinin ise gözaltına alındığı ifade edilmişti.

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