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Dünya

İsrail'in Myanmar'daki cunta yönetimine silah satışı yaptığı ileri sürüldü

İsrail savunma sanayine hizmet veren Israel Aerospace Industries (IAI) ile İsrail merkezli uluslararası savunma sanayi şirketi 'Elbit Systems' tarafından Myanmar'a askeri darbe sonrasında 2022'ye kadar 'ileri teknoloji ürünü silah satışı' yapıldığı iddia edildi.

AA5 Eylül 2023 Salı 20:45 - Güncelleme:
İsrail'in Myanmar'daki cunta yönetimine silah satışı yaptığı ileri sürüldü
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İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, uluslararası ambargonun yanı sıra İsrail yargısı ve hükümetinin aldığı kısıtlayıcı kararlara rağmen Myanmar'la silah ticaretinin askeri darbeden sonra da devam ettiği belirtildi.

Haaretz'in yayınladığı belgelerde, IAI şirketinin askeri darbeden sonra 2022'ye kadar Myanmar'a hava savunma sistemi satışı yaptığı görülürken, Elbit Systems'in de aynı süreç içerisinde hava savunma silahları ve makinalı tüfek sattığı vurgulandı.

Silahların İsrail'in Aşdod Limanı'ndan çıkarak Myanmar'ın Yangon Limanı'na nakledildiği aktarıldı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 19 Haziran 2021'de, Myanmar askeri cuntasına silah satışının durdurulması için ambargo kararı alınması istenmiş, Myanmar ordusuna, Kasım 2020'deki seçim sonuçlarına saygı duyması ve fiili lider Aung San Suu Cii de dahil olmak üzere siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı yapılmıştı.

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