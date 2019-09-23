İsrail'in nükleer silah sahibi olduğu da nükleer silah denemesi yaptığı da herkesin malumu, ama Yahudi devleti bunu asla resmen açıklamadı. Amerikan dış politika dergisi Foreign Policy, ABD'nin Vela6911 isimli uydusunun 22 Eylül 1979'da Güney Atlantik üzerinde saptadığı çifte parlamanın İsrail'in nükleer silah denemesinden başka bir şey olmadığını 40. yıldönümünde teyit eden bir çalışma yayımladı.

Foreign Policy, dönemin Başkanı Jimmy Carter'ın ve sonraki ABD yönetimlerinin, failin İsrail olduğunu bilmelerine karşın, Yahudi devletinin tarafı olduğu Kısmi Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (PNTBT) ihlal ettiğini kamuoyundan sakladığına dikkat çekti.

22 Eylül 1979'da uydu görüntüleri eşliğinde Florida'daki Patrick Hava Kuvvetleri Üssü çalışanları nükleer mantar şeklini fark ederken ABD Hava Kuvvetleri alarm yayımladı. Bunun üzerine Carter yönetimi Beyaz Saray'da acil toplantı düzenledi: Güney Atlantik'te ne olmuştu ve kim yapmıştı? Başzanlılar işbirliği içinde gizli nükleer silah programı yürüten İsrail ile Güney Afrika'daki ırkçı rejimdi.