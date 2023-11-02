İsrail'in planına Rusya'dan tepki: Bölgedeki durumu daha da kötüleştirecek

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerinin, Mısır'ın Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırlaması" ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, Mısır'ın buna sert tepki verdiğini anımsattı.

Bu tür önerilerin "kışkırtıcı" olduğunu vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"Biz de bu tür kışkırtıcı açıklamaların radikal yönelimi ve karşılıklı sertleşme seviyesinin yükselmesini teşvik ettiğini, çatışmaların uzamasını kışkırttığını düşünüyoruz. Bu tür planların gerçekleştirilmesi durumunda, insanların yerinden edilmesi, felakete yol açacak ve bölgedeki durumu daha da kötüleştirecek. Bunun, hem Filistinliler hem İsrailliler hem de tüm bölge için yıkıcı sonuçları olacak. Tarihi topraklarda Yahudi devletini yeniden canlandırma fikrinin sahibi olarak kendilerini görenlerden, Filistin halkının kendi topraklarından sürgün edilmesine yönelik önerileri duymak gariptir."

Mevcut durumun çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini belirten Zaharova, "Filistin ile İsrail arasındaki meselenin, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan, başkenti Doğu Kudüs olan 1967'deki sınırlar içinde bağımsız Filistin devletinin oluşturulmasını öngören kabul görmüş uluslararası temelde çözülmesinden yana olduklarını" söyledi.

Zaharova, bu meselenin iki tarafıyla da etkileşimde olduklarını dile getirerek, "Uzun vadeli barışçıl bir çözümden yanayız. Bu yönde uygun adımlar atıyor, tüm taraflarla diyalog yürütüyoruz. Tüm taraflarla görüşmelerimizde de Gazze Şeridi ve çevresindeki genel durumu, çatışmaların sona ermesini içeren yolları, rehinelerin serbest bırakılmasını, insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını, Rus vatandaşlar dahil yabancı vatandaşların durumunu ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısına ilişkin ise "İlgili tüm taraflara uluslararası insani hukuk normlarına uymaları gerektiğini, sivillere yönelik herhangi bir şiddet eyleminin, konutlara ve sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." dedi.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ SÜRECİ

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine değinen Zaharova, bu konuda Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020-2022'de yapılan anlaşmaların baz alınmasından yana olduklarını belirtti.

Mariya Zaharova, en kısa zamanda başkent Moskova'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları seviyesinde üçlü görüşmeyi organize etmeye hazır olduklarını dile getirdi.