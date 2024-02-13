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Dünya

İsrail'in Refah kenti için alçak planına tepki: UAD tüm yetkisini acilen kullanmalı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.

AA13 Şubat 2024 Salı 16:24 - Güncelleme:
İsrail'in Refah kenti için alçak planına tepki: UAD tüm yetkisini acilen kullanmalı
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Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanına (UAD), İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunun mahkemenin yetkisini kullanmasını gerekli kılıp kılmadığına ilişkin karar vermesi için acil başvuruda bulundu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, UAD'ye Filistinlilerin haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek için yetkisini kullanmasına gerek olup olmadığına ilişkin karar vermesi için dün acil talepte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin UAD'ye yaptığı başvuruda, Refah kentine yönelik saldırıların şimdiden ölümlere yol açtığı ve daha fazla ölüm, zarar ve yıkıma neden olacağının hatırlatıldığı ifade edildi.

Refah'a saldırıların "Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini" ve mahkemenin 26 Ocak 2024'de İsrail'e karşı aldığı "tedbir kararlarını" ciddi ve onarılamaz şekilde ihlal edeceğine işaret edilen açıklamada, hükümetin, mahkemenin Gazze'deki günlük ölüm sayılarını göz önüne alarak konuya gerekli aciliyeti göstereceğine inandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı; planlanan kara saldırısı insani felaket endişelerini tetikledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

- UAD'DE İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında Mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.

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