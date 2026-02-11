İSTANBUL 10°C / 7°C
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bini geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze'deki toplam can kaybının 72 bin 45'e, yaralı sayısının 171 bin 686'ya ulaştığı kaydedildi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 16:57
İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırılarında son 24 saatte 8 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yazılı açıklamada 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana 591 Filistinlinin öldüğü, 1578 kişinin yaralandığı ifade edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 72 BİNİ GEÇTİ

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze'deki toplam can kaybının 72 bin 45'e, yaralı sayısının 171 bin 686'ya ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

