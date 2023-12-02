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  • İsrail'in saldırılarını ''Nazi eylemine'' benzetti: Batı vicdanı bu gerçeklerden hoşlanmıyor
Dünya

İsrail'in saldırılarını ''Nazi eylemine'' benzetti: Batı vicdanı bu gerçeklerden hoşlanmıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıyı 'Nazi eylemine' benzetti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 'Batı vicdanı bu gerçeklerden hoşlanmasa da 5 bin 300 Filistinli erkek ve kız çocuğun katledilmesi Nazi eylemidir.' dedi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
İsrail'in saldırılarını ''Nazi eylemine'' benzetti: Batı vicdanı bu gerçeklerden hoşlanmıyor
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Petro, X hesabından Deyr Belah kentine yapılan bombalı saldırı sonrası görüntüleri paylaşan İsrail'e "sert" tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bunun Nazi olmadığını söylüyorlar. Batı vicdanı bu gerçeklerden hoşlanmasa da 5 bin 300 Filistinli erkek ve kız çocuğun katledilmesi Nazi eylemidir, tekrar ediyorum NAZİLER." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını daha önce de Nazi eylemlerine benzeten Petro, Gazze'de soykırım yapıldığını belirtmişti.

İsrail, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli bir saldırı düzenlemişti.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusu gün içinde yaptığı açıklamada, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400'den fazla yerin hedef alındığını ifade etti.

  • Nazi saldırısı
  • Gazze
  • Deyr Belah

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