İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 782'ye çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 143. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 143 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 29 BİN 782'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 143 günden bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 10 aileye karşı gerçekleştirdiği katliam sonucu 90 kişinin öldürüldüğü, 164 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 782'ye, yaralı sayısının da 70 bin 43'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in 143 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 782'ye çıktı

BM: İsrail'in Refah'a saldırısı yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak

Filistin Başbakanı Iştiyye istifa ettiğini duyurdu

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldürüldü

AP Milletvekili Satouri, AB'nin İsrail'i ekonomik gücünü kullanarak durdurabileceğini söyledi

İsrail Ekonomi Bakanı, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile BAE'de ayaküstü görüştü

İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında yaralanan Filistinli genç öldü

İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğu bildirildi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde kendini ateşe veren kişinin ABD Hava Kuvvetlerinde asker olduğu ve protestoyu Gazze'de soykırıma karşı çıkmak için gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

01:46 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mısır'ın kuzey doğusundaki El-Ariş Limanı'nda kurduğu yüzer hastane, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık 5 aydır devam eden saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavisi için hizmete girdi.

00:52 Suudi Arabistan'ın umre ziyareti için ülkeye gelen ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne dönemeyen Filistinlilere 6 ay süreli bir oturum tanıyacağı bildirildi.

00:23 İsrail'in, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana sivillerin yaşadığı evlere 70 bin ton bomba attığı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.