İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 46 bin 707'ye yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 467. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 467 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 46 BİN 707'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 467 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının 110 bin 265'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 466 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 6 katliamda, 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 253 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının da 110 bin 265'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 467 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının 110 bin 265'e yükseldiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanmasının son derece gerekli olduğunu belirterek, "Bu felaket kötüleşme eğiliminde bulunuyor." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarda 28 kişinin daha hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Alman medyasının Gazze saldırılarıyla ilgili haberlerde, İsrail yanlısı bir çizgi izlemesine ilişkin Gazeteci Fabian Goldmann, "Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Almanya'daki habercilik tam bir felaket. Alman medyasında Orta Doğu'daki olaylarla ilgili tarafsızlık, çeşitlilik ve perspektif açısından zengin bilgi edinmek artık neredeyse imkansız." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in askerlerine "video paylaşırken yüzünüzü kapatın veya bulanıklaştırın" talimatı vermesinin, işlenecek suçların önceden kabulü anlamına geldiğini söyledi.

Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesini arzu ettiğini belirterek, "Slovenya'nın bağımsız ve egemen Filistin devletini tanımasının nedeni de budur. Çünkü sadece Filistin devletinin yan yana yaşayan İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenliğinin garantisi olabileceğine inanıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 13 kişi şehit oldu

05:39 İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyinde 2 eve düzenlediği hava saldırılarında 18 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

05:03 İsrail ve ABD'nin, yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine hazırlık ve bombaların Hamas tarafından tekrar kullanılmasını önlemek amacıyla, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde patlamamış bombaları temizlemek için bir pilot operasyon başlatmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

03:53 İsrail ordusunun duyurulması beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması öncesinde Gazze Şeridi'ndeki güçlerini kademeli olarak geri çekmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

03:47 İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının bir an önce duyurulması talebiyle gösteri yaptı.

03:35 Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "şimdiki tüm komploların" ve hatta ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın daha önce önerdiği "Yüzyılın Anlaşması"nın bile Mescid-i Aksa'yı Yahudilere teslim etmeyi amaçladığını söyledi.

02:48 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de ateşkese yakın olunmasının Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlaması ve barışın yeniden tesis edilmesine yönelik çok önemli bir haber olduğunu ve bunun yeni bir aşamaya yol açmasını umduklarını söyledi.

00:48 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına çok yakın olduklarını kaydederken, İsrail askerlerince kentte öldürülen sivil sayısının "kabul edilemez" düzeyde olduğunu söyledi.

00:25 İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, görevlerinin, İsrail'in Gazze'deki soykırıma ateşkes sağlandıktan sonra devam etmesini engellemek olduğunu belirtti.

00:06 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında son aşamasına gelindiği açıklanan esir değişimi kapsamında serbest bırakılacak tutukluları karşılamak üzere hazırlık yapıyor.

00:05 İsrail'de güvenlik kabinesinin bazı bakanlarının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında kendilerini bilgilendirmemesinden rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 645 Filistinli şehit oldu, 110 bin 12 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.