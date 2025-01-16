İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 46 bin 788'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 468 gündür aralıksız devam ediyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 46 BİN 788'E YÜKSELDİ

İsrail'in 468 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 788'e, yaralı sayısının 110 bin 453'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 468 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere karşı "8 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son bir günde düzenlediği saldırılarda 188 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Libya, Gazze'de üzerinde mutabakata varılan ateşkes metnine herkesin uyması ve acilen insani yardımların girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiği belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "koşullu" yeşil ışık yaktı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Gazze'de ateşkese bağlılığının takip edilmesini istedi

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının, Gazze'deki durumu istikrara kavuşturacağını umuyor

14:34 Rusya, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

14:28 İsrail'in 468 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 788'e, yaralı sayısının 110 bin 453'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de görevi bitmek üzere olan Joe Biden yönetimi, Gazze için ateşkes ve esir takası anlaşması aylar önce sağlanabilecekken binlerce kişinin ölümüne neden olmakla sorgulanıyor.

İsrail'in, ateşkesin duyurulmasından sonra Gazze'de düzenlediği saldırılarda 73 kişi öldü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını uygulaması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının, Gazze'den hızlandırılmış tıbbi tahliye fırsatı sunduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilanından sonra Filistin'in yanı sıra Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye, Tunus, Yemen ve Moritanya'da kutlamalar yapıldı.

Afganistan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in ateşkesin duyurulmasından bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 19'u çocuk, 24'ü kadın olmak üzere 71'e yükseldi

Lübnan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıGazze'de savaş suçu işleyen İsrailli askerleri takip ederek ulusal ve uluslararası davalarda yargılanmalarını hedefleyen Hind Receb Vakfının Kurucusu ve Başkanı Dyab Abou Jahjah, İsrail'in yargılanacakları endişesiyle askerlerini aralarında Sri Lanka ve Hollanda'nın da bulunduğu birçok ülkeden kaçırdığını söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından, düzenlediği hava saldırılarında en az 38 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağlamasının ardından ateşkesin mevcut yönetimin çabalarıyla gerçekleştiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, "İnsanlık için iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'de ateşkes sağlanmasının kalıcı bir çözüm için "umut verici" olduğunu ifade etti.

04:57 Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Filistin halkı ve direniş gruplarının, İsrail'in saldırılarını durdurması, Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve esir değişimi yapılması için onurlu bir anlaşma dayatmayı başardığını duyurdu.

04:54 Arap ülkeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

04:16 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklemenin "zor bir karar" olduğunu ancak kabinenin anlaşmayı onaylamak zorunda olduğunu belirtti.

04:11 İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Arap ülkelerinde sevinçle karşılandı.

03:08 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sadece hayat kurtarmadığını, aynı zamanda Gazze'deki insanlara, esirlere, onların yakınlarına ve tüm bölge halkına 15 ay sonra somut bir umut verdiğini bildirdi.

03:00 Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezinden (ICJP) yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki soykırımının failleri ve mimarlarının adalet önüne çıkarılması gerektiği belirtilerek, adalet sağlanana ve Filistinlilerin uzun süredir elinden alınan hakları iade edilene kadar gerçek barış ve adaletin mümkün olmayacağı bildirildi.

02:48 Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem Al Misnad ile bir araya gelerek Gazze'deki ateşkes müzakerelerini değerlendirdi.

02:41 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

02:32 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sebebiyle hükümeti devirmekle tehdit etti.

02:20 Gazze'de ateşkesin sağlanması nedeniyle İstanbul'da araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, İsrail Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

01:47 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir basın mensubunun daha yaşamını yitirmesiyle ölen gazeteci sayısı 205'e çıktı.

01:44 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakatın "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu vurguladı.

01:37 Almanya'nın başkenti Berlin'de, Gazze'de ateşkesin sağlanması Filistin destekçileri tarafından sevinçle karşılandı.

01:29 Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, Suriye'nin birçok ilinde coşkuyla karşılandı.

01:26 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilan edilmesinin bölgedeki saldırıların sona ermesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

00:54 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşma sağlandığının duyurulmasının ardından Hükümet'e seslenerek, Güvenlik Kabinesi'nde anlaşmanın onaylanması çağrısında bulundu.

00:53 Yunanistan, Avusturya ve İsviçre, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

00:39 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşılayarak, Gazze halkına insani yardım gönderiminin hızlandırılması çağrısında bulundu.

00:36 İsrail ordusunun savaş uçakları, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulmasının ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze kentine hava saldırıları düzenledi.

00:33 Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Gazze'de ateşkesin sağlanması nedeniyle kutlama yapıldı.

00:29 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, bunun iki devletli çözüm yolunda vazgeçilmez adım olduğunu vurguladı.

00:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

00:10 Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

00:08 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtti.

00:03 İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından İsrail'de muhalefet liderleri anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.