İsrail'in saldırılarının hedefi olmuştu! Hudeyde Limanı ile Sana Havalimanı yeniden hizmete başladı

Husilerin haber ajansı SABA'ya göre Husilere bağlı sözde Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Muhammed Ayyaş Kuhaym, İsrail'in Sana Havalimanı ile Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırlar sonrası çalışmaların yeniden başladığını açıkladı.

İsrail'in saldırılarla bir yandan Sana Havalimanı'ndaki hava trafiğini, diğer yandan Hudeyde Limanı'ndaki deniz trafiğini durdurmayı amaçladığını aktaran Kuhaym, her iki tesisin de faaliyetlerine yeniden başladığını ifade etti.

İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRILARI

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği kaydedilmişti.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.