İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2127
  • EURO
    36,7389
  • ALTIN
    2958.6
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in saldırılarının hedefi olmuştu! Hudeyde Limanı ile Sana Havalimanı yeniden hizmete başladı
Dünya

İsrail'in saldırılarının hedefi olmuştu! Hudeyde Limanı ile Sana Havalimanı yeniden hizmete başladı

Husiler, İsrail'in saldırıları sonrası Sana Havalimanı ile Hudeyde Limanı'nın yeniden hizmete başladığını duyurdu.

AA27 Aralık 2024 Cuma 17:22 - Güncelleme:
İsrail'in saldırılarının hedefi olmuştu! Hudeyde Limanı ile Sana Havalimanı yeniden hizmete başladı
ABONE OL

Husilerin haber ajansı SABA'ya göre Husilere bağlı sözde Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Muhammed Ayyaş Kuhaym, İsrail'in Sana Havalimanı ile Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırlar sonrası çalışmaların yeniden başladığını açıkladı.

İsrail'in saldırılarla bir yandan Sana Havalimanı'ndaki hava trafiğini, diğer yandan Hudeyde Limanı'ndaki deniz trafiğini durdurmayı amaçladığını aktaran Kuhaym, her iki tesisin de faaliyetlerine yeniden başladığını ifade etti.

İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRILARI

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği kaydedilmişti.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.