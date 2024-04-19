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Dünya

İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan peş peşe açıklamalar

İsrail, İran'a füze saldırısı başlattı. Saldırının ardından İran'dan ilk açıklamalar geldi. İran hava sahasını kapattı, hava savunma sistemlerini devreye soktu.

19 Nisan 2024 Cuma 07:30 - Güncelleme:
İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan peş peşe açıklamalar
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İsrail, sabaha karşı İran'a füze saldırısı gerçekleşti. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre İran'ın İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama sesleri duyuldu. Bu gelişmelerin ardından İran Devlet Televizyonu ülke genelinde tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

HAVA SAHASI KAPATILDI VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİFLEŞTİRİLDİ

İsrail'in saldırısının ardından İran'dan gelen açıklamalara göre hava sahası uçuşlara kapatılırken, hava savunma sistemleri de aktif edildi.

İRAN MEDYASI: BÜYÜK BİR HASAR MEYDANA GELMEDİ

İran medyası IRNA, İsfahan kenti yakınlarında duyulan patlamaların ardından "büyük bir hasar meydana gelmediğini" bildirdi.

Ajans, "Raporlar, herhangi bir hava tehdidinin etkisiyle büyük bir hasar veya büyük patlamalar olmadığını gösteriyor" diye yazdı.

TASNİM NEWS: TEBRİZ'DE HİÇBİR PATLAMA GERÇEKLEŞMEDİ

Tasnim News, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de iddia edilenin aksine hiçbir patlama gerçekleşmediğini yazdı.

"FÜZE SALDIRISI OLMADI"

İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı belirtildi. İranlı yetkililer, "İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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