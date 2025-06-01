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Dünya

İsrail'in saldırısında 9 çocuğunu kaybetmişti! Filistinli baba da şehit oldu

İsrail'in 24 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği ve 9 çocuğunun ölümüne neden olan hava saldırısında yaralanan baba Hamdi en-Neccar da şehit oldu.

AA1 Haziran 2025 Pazar 07:15 - Güncelleme:
İsrail'in saldırısında 9 çocuğunu kaybetmişti! Filistinli baba da şehit oldu
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Yerel sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada Neccar'ın İsrail güçlerinin Han Yunus'taki evine düzenlediği bombalı saldırıda ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, saldırıda 9 çocuğunu kaybeden ve tedavi gören Neccar'ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 24 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkmasının ardından evinin hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun şiddetli saldırısında Filistinli kadın doktor Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiğini ifade eden Burş, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktarmıştı.

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