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Dünya

İsrail'in saldırısında bir İranlı öldü

İran'da, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısında bir sivilin de hayatını kaybettiği açıklanırken can kaybı 5'e yükseldi.

AA27 Ekim 2024 Pazar 18:25 - Güncelleme:
İsrail'in saldırısında bir İranlı öldü
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İsrail'in 26 Ekim'de Tahran'ın çevresine düzenlediği saldırıda Allahverdi Rahimpur adlı bir sivil yaşamını yitirdi.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

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