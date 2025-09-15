Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de faydalanan İsrail, son olarak Gazze'deki ablukayı delmek üzere hazırlanan Küresel Sumud Filosu'na saldırmıştı. 9 Eylül tarihinde Tunus'un Sidi Bou Said limanında demirlemiş olan Global Sumud Filosu'nun ana gemisine, İHA (drone) saldırısı gerçekleşmiş, bir gün sonra aynı filo içerisindeki başka bir gemiye de İHA ile başka bir saldırı yapılmıştı.

KOLKOLA GİRDİLER

İspanya'nın aldığı yaptırım kararı ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesinin bağımsız Filistin'i tanımaya hazırlandığı süreçte, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail kol kola girdiler. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hava savunma sistemi sevk eden İsrail, Yunan limanlarını kullanarak Akdeniz'de Sumud Filosu gibi oluşumların Gazze'ye ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

İSRAİL GEMİLERİ YUNAN LİMANLARINDA

Ne tasadüf ki, tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail'in bu saldırıları yaptığı tarihlerde İsrail gemileri Yunan limanlarını ziyaret etmek üzere bölgedeydi. Edinilen bilgiye göre; son günlerde İsrail'e ait savaş gemileri sık sık Yunanistan'ın kontrolündeki Girit adasına gelmeye başladı. Hatta İsrail gemisi NAHSON, RODOS adasına da gitti. Sıklaşan bu ziyaretlerin sebebinin Küresel Sumud Filosu'nu izlemek olduğunu değerlendiren konuya yakın kaynaklar, tam da İsrail gemilerinin Girit Adası'na yönelik hareketliliğinin arttığı sırada Sumud Filosunun hedef alındığına dikkat çekiyor.

GİRİT'TEKİ İSRAİL GEMİLERİNDEN?

Tesadüfmüş gibi görünen bu gelişmeler "Saldırılar Yunanistan'ın Girit adasını ziyaret eden İsrail gemilerinden mi yapıldı?" sorusu gündeme getirdi. Kaynaklar bu soruya ilişkin "Eğer öyle olduysa İsrail savaş gemilerinden havalanan bomba yüklü İHA'lardan Yunanistan'ın haberinin olmaması imkansız olduğuna göre, bu konuda iki ülkenin koordineli hareket ettiği yani işbirliği yaptığı ortaya çıkmış olur" değerlendirmesinde bulunuyor.

GİRİT STRATEJİK KONUMDA

Girit Adası, hem Doğu Akdeniz hem de Batı Akdenizi kontrol etme gibi kritik bir konuma sahip. Küresel Sumut Filosu'nun birleşmeden önce İsrail tarafından Akdeniz'de hedef alınması dikey kalkış yapan İHA ve SİHA'ların Yunan limanlarındaki İsrail savaş gemilerini kullandığı bilgisi üzerinde duruluyor. 44 ülkeden yaklaşık 1000 aktivistin bir araya gelmesiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılara Yunanistan'ın göz yummuş olmasının önce kendi halkının sonra da birçok ülkenin tepkisine yol açması bekleniyor. Öte yandan Akdeniz'de başka limanlara girmesine izin verilmeyen İsrail gemilerinin, SMUD Filosunu takip ederken yine Yunan limanlarını kullanması öngörülüyor. Yunanistan'ın çıkarma gemisi statüsündeki İsrail gemilerine limanlarını açması kamuoyunda tepki topluyor. İsrail'in ileriye dönük yeni saldırıları da bu limanları kullanan gemiler vasıtasıyla geçekleştirmesinin çok olası olduğuna dikkat çekiliyor.

AB'YE RAĞMEN

İsrail'in yaptığı soykırım ve neden olduğu trajedi nedeniyle Avrupa Birliği dahil tüm Avrupa ülkelerinin tepki göstermesine ve yaptırım uygulamasına rağmen özellikle Yunanistan ve GKRY'nin İsrail'e yardım etmesi, soykırıma destek ve katkı sağlamasına Yunan halkının da tepki göstermesi bekleniyor. İsrail ile birlikte suç üstü yakalanan Yunanistan'ın, bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte İsrail'e ait savaş gemilerini Girit'te ağırlamaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

VİCDAN İSİMLİ GEMİYE DE İSRAİL Mİ SALDIRDI?

İsrail'in son saldırılarının ardından; Mayıs ayında Malta'da dron saldırısına uğrayan VİCDAN isimli gemiye de İsrail'in saldırmış olabileceğine ilişkin sorular da gündeme geldi.