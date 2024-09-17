Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çağrı cihazlarının patlaması sonucu ülke genelinde 8 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 800 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek! Dünyaya Gazze ilanı Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ YARALANDI

Lübnan'da birçok çağrı cihazının patlaması sonucu İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi.

İran yarı resmi haber ajansı Fars'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Lübnan'da çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani de yaralandı.

Söz konusu kaynak, "Mucteba Emani, hafif yaralandı ve şu anda hastanede gözlem altında." ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail 347 gündür aralıksız bombalıyor! Gazze'de şehit sayısı 41 bin 252 Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı da İranlı Büyükelçi'nin yaralandığına ilişkin doğrulanmamış haberler olduğuna dair bilgi verdi.

Söz konusu iddiayla ilgili henüz İran'dan resmi açıklama gelmedi.

İSRAİL GÜVENLİK YETKİLİLERİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim nedeniyle "acil toplantıya" çağrıldığı aktarıldı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği belirtildi.

Bu doğrultuda üst düzey güvenlik yetkililerinin hükümet yetkilileriyle "acil toplantıya" çağrıldığı ifade edildi.

Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in resmi televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bazı üst düzey güvenlik yetkilileriyle Tel Aviv'deki İsrail ordusuna ait merkezde görüştüğünü aktardı.

ABD'Lİ BAKAN İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek için İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

ABD'nin "Axios" haber platformu, Austin'in 22-23 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Austin'in İsrail ziyaretinde gündemin Hizbullah ile yaşanan gerilim olduğu belirtildi.