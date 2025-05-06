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Dünya

İsrail'in sinsi planı deşifre oldu! Bölgede ordu kurmuşlar

Suriye'de Dürzilerin haklarını savunduğu iddiasıyla ülkede kanlı saldırılar gerçekleştiren İsrail'in Savunma ve Güvenlik Forumu üyesi Hasson Hasson, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin Dürzileri silahlandırarak bölgede kendisine hizmet eden bir ordu kurduğunu söyledi.

AA6 Mayıs 2025 Salı 20:24 - Güncelleme:
İsrail'in sinsi planı deşifre oldu! Bölgede ordu kurmuşlar
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İsrail ordu radyosuna konuşan Hasson, İsrail'in Suriye'deki Dürzileri kışkırtma ve kullanma çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasson, İsrail yönetiminin Suriye'deki Dürzilere silah göndererek ülkede istikrarın sağlanamaması ve yeni bir iç savaş çıkması için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Ordu radyosunda yayıncılık yapan İsrailli eski askeri yetkili Hasson, "Bu konuda saklayacak bir şeyimiz yok." dedi.

Hasson, İsrail'in Suriye'de bir Dürzi ordusu kurmasının gerekli olduğunu savunarak bu konuda "moral ve isteğin yüksek olduğunu" dile getirdi.

İLK YETKİLİ OLDU

Daha önce Şimon Peres ve Reuven Rivlin gibi eski İsrail cumhurbaşkanlarının askeri sekreterliğini ve bir dönem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanlığını yapan Hasson, İsrail'in Dürzileri silahlandırdığını dile getiren eden ilk İsrailli yetkili oldu.

Suriye'de Dürzileri Şam yönetimine karşı kışkırtan ve Dürzileri korumak bahanesiyle ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, işgal altındaki Suriye topraklarında konuşlandığı ve Dürzi köylerine Suriye ordusunun girişini önlemek için hazır beklediği açıklanmıştı.

İsrail, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

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