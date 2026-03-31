İsrail'in skandal kararına sert tepki: Dehşete kapıldık

İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve doğrudan Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasası, uluslararası arenada büyük tepkilere yol açtı. Görev süresi sona eren UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında yasaya ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve bu adımı demokratik değerlerle bağdaşmayan ayrımcı bir düzenleme olarak nitelendirdi.

LAZZARİNİ'DEN İSRAİL'İN İDAM YASASINA 'DEHŞET' TEPKİSİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasası karşısında "dehşete kapıldığını" ve bunun, nüfusun sadece bir kesimini hedef alacağı için "son derece" ayrımcı olduğunu belirtti.

Görev süresi sona eren Lazzarini, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

LAZZARİNİ'NİN YÜKSEK MAHKEME'DEN YASAYI REDDETME ÇAĞRISI

İsrail Meclisinde dün kabul edilen idam cezası yasasına işaret eden Lazzarini, birçok kişi gibi bu "küçük düşürücü" yasa karşısında son derece dehşete kapıldığını ve bunun Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesini umduğunu dile getirdi.

Lazzarini, demokratik ülkelerin ölüm cezasını yeniden uygulamaya koymadığının altını çizerek, "Biz daha çok ülkelerin ölüm cezalarını kaldırmasına alışkınız. Üstelik bu, nüfusunun sadece bir kesimini hedef aldığı için son derece ayrımcı bir yasa." diye konuştu.