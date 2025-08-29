İsrail'in skandal planına tepkiler çığ gibi: Açık bir soykırım itirafı

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin kuzeyini Hamas savaşçılarının "açlık ve susuzluktan öleceği savaş bölgesi" haline getirme planını açıkladı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Smotrich düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze'deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri "sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının "kademeli olarak ilhak edilmesini" istedi.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının da uygulamaya konulmasını talep etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar bu durumun "Gazze'nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe" yol açacağı uyarısında bulunuyor.

"SAVAŞ SUÇU VE AÇIK BİR SOYKIRIM İTİRAFI"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'ye yönelik elektrik, su ve gıda kesintisi çağrısının "savaş suçu ve açık bir soykırım itirafı" olduğunu belirtti.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, "Smotrich'in sözleri, işgal hükümetinin yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik politikasının açık bir itirafıdır. Bu, uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil etmektedir." ifadelerine yer verdi.

İsrail hükümetinde dillendirilen bu söylemlerin artık yalnızca radikal görüş olmaktan çıktığını belirten Fettuh, son iki yıldır abluka, yardım merkezlerinin hedef alınması, altyapının yok edilmesi, zorla yerinden ettirme girişimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gaspçı İsraillilerin saldırılarına verilen destek gibi uygulamalarla fiili politikaya dönüştüğünü vurguladı.

Fettuh, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ni "hukuki ve siyasi sorumluluklarını üstlenmeye" davet ettiği açıklamasında, ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planlarına dikkat çekerek, "sivillere karşı yeni katliamlar işlenebileceği" uyarısında bulundu.

Fettuh, uluslararası topluma "derhal harekete geçmesi, İsrail'in suç politikalarının durdurulması, İsrailli liderlere yaptırım uygulanması ve Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlanması" çağrısında bulundu.

HAMAS'TAN "SORUMLULUK ÜSTLENİN" ÇAĞRISI

Hamas, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumunun yayılmacı politikasının bir tezahürü olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının, "Siyonist oluşumun Arap ve İslam ülkeleri için oluşturduğu tehlikeyi teyit ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Siyonistlerin Yemen, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Gazze'deki halkımıza yönelik devam eden saldırganlığı, özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı tutumlar ve Arap topraklarında Büyük İsrail projesini benimsemesi ışığında, onun terörist, yayılmacı doğasını ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, tüm Arap ve İslam ülkelerine "İsrail'in Filistin halkına, Arap ve İslam halklarına yönelik suç teşkil eden ihlallerini durdurma konusunda sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunuldu.

NETANYAHU'DAN "BÜYÜK İSRAİL" AÇIKLAMASI

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Netanyahu da kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL 21 FİLİSTİNLİYİ DAHA KATLETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bölgedeki sağlık kaynaklarından aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.

Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Taberiye İstasyonu ve Kuyu 19 mevki çevresinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Sudaniye bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Hava semtinde bir evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Kampı'nda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi can verdi.

Yine Deyr el-Belah'taki İsrail saldırısında, bir evdeki karı - koca yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Ebu Husni Caddesi'nde bir arada bulunan vatandaşlara yönelik İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.