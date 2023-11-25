İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''İsrail'in soykırım hakkı var'' sözü infiale neden oldu! Kristersson'un rezaletine skandal kılıf
Dünya

''İsrail'in soykırım hakkı var'' sözü infiale neden oldu! Kristersson'un rezaletine skandal kılıf

Kur'an-ı Kerim mushafı yakarak Müslümanlara karşı provokasyonlar yapılmasına izin veren İsveç, şimdi de Filistinlileri katleden İsrail'in yanında yer alarak 'soykırım' güzellemesi yaptı. Büyük bir skandala imza atan İsveç Başbakan Kristersson 'İsrail'in soykırım hakkı var' dedi. Kristersson'un hadsiz söylemleri ülkede infiale neden olurken Kristersson'u aklamak için harekete geçen İsveçli yetkililer hatanın yanlış çeviride olduğunu iddia etti.

25 Kasım 2023 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
''İsrail'in soykırım hakkı var'' sözü infiale neden oldu! Kristersson'un rezaletine skandal kılıf
ABONE OL

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın, Gazze'de 15 bine yakın sivil katliamına imzasını atan katil İsrail'e desteğini yineleyerek açık açık Siyonizmden yana olduğunu belirtti.

Katliamın ilk haftalarında işgalcilerin yanında olan Batı yönetimleri şimdilerde Gazze için güven sağlanması talebinde bulunuyor. Katil İsrail, medet umduğu ABD ve Batı'dan gittikçe azalan bir destek görmeye başladı. Ancak Müslüman düşmanlığıyla bilinen İsveç, 'soykırım' güzellemesi yaptı.

İSVEÇ BAŞBAKANINDAN SKANDAL SAVUNMA

İsveç Başbakan Ulf Kristersson, Salı günü Göteborg şehrindeki bir soru-cevap oturumunda, büyük bir skandala imza attı. Kristersson, "İsveç ve Avrupa Birliği'nin İsrail'in soykırım yapma hakkına sahip olduğu konusunda birleştiğini" söyledi. "Meşru müdafaa İsrail'in hakkıdır" diyen Kristersson'a salonda tepki geldi.

KİLİT SORU: SOYKIRIM YAPMAKTA HAKLI MI?

"İsrail soykırım yapmakta haklı mı?" sorularına cevap veremeyen Başbakan'a tepki olarak salonda "Özgür Filistin" sloganları yükseldi. Salonda bir kişi, "6 bin Filistinli çocuğun öldürülmesine sessiz kaldığınız için yazıklar olsun" diye bağırdı. Olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından İsveç basını ve yetkilileri, Kristersson'ı aklamak için sıraya girdi.

"TERCÜME HATASI"

Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, X hesabından yaptığı açıklamada Başbakanın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Bohlin, hatanın "yanlış çeviri"de olduğunu iddia ederek bu sözlerin sosyal medyada dolaşmasının dış güçler tarafından yürütülen bir karalama kampanyasının parçası olduğunu iddia etti. İsveç basını ise İsveççe "savunma" ve "soykırım" kelimelerinin birbirine çok yakın olduğunu söyleyerek bunun "basit bir dil sürçmesi ardından yapılan bir tercüme hatası" olduğunu savundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.