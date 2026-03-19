20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
  İsrail'in soykırım politikası ABD Kongresi'ni karıştırdı: Artık onlara silah yok
İşgalci İsrail'in Gazze, İran ve Lübnan'da yol açtığı korkunç yıkın ABD Kongresi'nde tartışmalara sebep oldu. ABD Senatörü Bernie Sanders, ABD yönetiminin İsrail'e satılmasına onay verdiği yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için bir tasarı sundu. Sanders, 'Amerikan vergi mükelleflerinin şu anda yapması gereken en son şeyin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine 22 bin yeni bomba sağlamaktır. Yasadışı bir savaşı desteklemek için artık silah yok' dedi.

AA19 Mart 2026 Perşembe 21:52 - Güncelleme:
ABD'li bağımsız senatör Sanders, senatörler Chris Van Hollen, Jeff Merkley ve Peter Welch ile birlikte, İsrail'e yapılması planlanan silah satışını engellemek amacıyla ortak adım attı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sanders, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin kısa süre önce satışına onay verdiği 20 binden fazla bombanın İsrail'e sevk edilmesini engellemek amacıyla diğer senatörlerden destek istediklerini belirtti.

Sanders, açıklamasında, "İsrail'in aşırılıkçı hükümetinin Gazze, İran ve Lübnan'da yol açtığı korkunç yıkım göz önüne alındığında, Amerikan vergi mükelleflerinin şu anda yapması gereken en son şeyin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine 22 bin yeni bomba sağlamaktır. Yasadışı bir savaşı desteklemek için artık silah yok." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin onayıyla İsrail'e gönderilecek silah paketinin, 5 bin küçük çaplı bomba, 10 bin adet 250 kiloluk bomba ve 12 bin adet 500 kiloluk bomba olmak üzere toplam 22 bin bomba içerdiği, değeri yaklaşık 660 milyon dolar olarak açıklandı.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da tasarının kabul edilmesi beklenmezken, İsrail'e yapılacak yeni silah satışlarına yönelik Kongre tepkisi açısından bu tür tasarıların önem taşıdığı değerlendiriliyor.

