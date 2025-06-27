İsrail'in soykırımı bitmiyor! Gazze'de bebekler açlıktan ölüyor

Güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde, bebeklerin cansız bedenleri gözyaşları ve derin bir hüzünle son yolculuklarına uğurlandı. Aileler, en temel sağlık ve beslenme haklarından mahrum bırakılan bebeklerinin yaşamlarını yitirmesinin acısını yaşadı.

Gazze'de 19 Haziran'da iki hastaneden yapılan açıklamalarda, devam eden abluka ve saldırılar nedeniyle bebek mamasının tükenmesi sonucu, bebeklerin hayatını tehdit eden "yakın bir sağlık felaketi" konusunda uyarıda bulunulmuştu.

BENZER DURUMDA OLAN BAŞKA BEBEKLER DE BULUNUYOR

5 aylık bebek Nidal'ın amcası Mahmud Şerab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin "yetersiz beslenme ve mama bulunamaması" nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, hastanede benzer durumda olan başka bebeklerin de bulunduğunu ve acilen tedavi edici mama ile uygun gıdaların bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

10 günlük bebek Kinda'nın babası Muhammed el-Hems ise kızının "yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği" nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Hems, "Bunlar savaşın kurbanları. Bunlar (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun halkına sunduğu başarılar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çocukların açlıktan ölmesini dünyanın sessizce izlediğini belirten Hems, İsrail'in işlediği suçlara karşı uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi.

Hems, Gazze Şeridi'nde artık hiçbir vaktin cenaze namazı olmadan geçmediğini, İsrail'in bölgede yürüttüğü soykırım nedeniyle her gün yeni canların yitirildiğini söyledi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili endişelerini paylaştıklarını söyledi

03:05 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku, dolayısıyla AB ile Ortaklık Anlaşması'nın şartını ihlal ettiğini belirterek, temmuz ayında yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerekli kararın alınması gerektiğini söyledi

01:01 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köylere ve sivillere yönelik saldırılarını kınadı

00:05 İsrailin Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ağır abluka ve Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım nedeniyle, bölgede iki bebek daha yetersiz beslenme ve bebek maması eksikliği sonucu hayatını kaybetti

00:14 Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin, İsrail ile işbirliğini azaltmaya yönelik bir dizi öneri geliştirmesi talimatını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a verdiğini belirtti

00:01 Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus kentinin batısında düzenlediği hava saldırısında, hırsız ve İsrail ajanlarını takip eden polis ekiplerinin hedef alındığını, saldırı sonucu Filistinli 3 polis memuru ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu

00:00 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son günlerde gerçekleştirdikleri iki operasyonda İsrail ordusuna ait 4 askeri aracı ve bir İsrail askerini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı