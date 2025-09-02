İSTANBUL 31°C / 21°C
Dünya

İsrail'in soykırımı Brüksel'de protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sanatçılar kent merkezinde toplanarak, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini tek tek okudu.

AA2 Eylül 2025 Salı 16:53 - Güncelleme:
İsrail'in soykırımı Brüksel'de protesto edildi
Brüksel'deki Kraliyet Tiyatrosu önünde bir araya gelen sanatçılar, "Gazze çocuklarının sessizliği" adını verdikleri gösteride 18 bin 700 çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Yönetmenler Thierry Michel ve Mourad Boucif'in öncülüğünde gerçekleşen buluşmada sanatçılar, öldürülen çocukların tek tek isimlerini okudu.

Ayrıca gönüllü olarak katılan vatandaşlar da isimlerden bazılarını okudu.

Sanatçılar, "İsimleri anmanın unutmayı reddetmek" anlamına geldiğini ve etkinliğin "kolektif bir yas ve hafızayı canlı tutma" amacı taşıdığını vurguladı.

Kentin alışveriş caddelerinin bulunduğu işlek kısmında düzenlenmesi nedeniyle etkinlik, vatandaşlar ve turistler tarafından ilgi gördü.

Bazılarının gözyaşlarını tutamadığı ve birbirlerine sarıldığı görüldü.

