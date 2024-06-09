İsrail'in soykırımı saklama çabası: Al Jazeera'nin yasağı 45 gün daha uzatıldı

İsrail, Katar merkezli Al Jazeera'ya "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle uyguladığı faaliyet yasağını 45 gün daha uzattı.

İsrail, Katar merkezli Al Jazeera'ya uyguladığı yasağa devam ediyor. Ülkede "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle 5 Mayıs'ta uygulamaya başladığı ve bugün sona eren faaliyet yasağını 45 gün daha uzattı. İsrail Yüksek Mahkemesi, Katar destekli yayın kuruluşuna karşı alınan tedbiri "emsal teşkil edici" olarak nitelendirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı canlı yayınlarla dünyaya aktaran Al Jazeera, yasağın uzatılmasına itiraz edileceğini aktardı.

İsrail İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yayın kuruluşunun kablo ve uydu şirketleri üzerinden yaptığı yayınlara ve web sitelerine erişimin engellenmeye devam edeceği kaydedildi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, "Devletin güvenliğine verilen zararın ciddiyeti ışığında, kapatma kararlarının gelecekte de uzatılacağına inanıyorum" dedi.