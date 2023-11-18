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Dünya

İsrail'in soykırımına böyle tepki gösterdi: Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Filistinli sivillere yönelik soykırım faaliyeti yürüten İsrail'e tepki gösterdi. Ülkesinde tıp öğrenimi gören 144 Filistinli öğrenciyle bir araya gelen Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, İsrail'in Gazze'yi işgalini tekrar kınayarak, 'Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız' ifadesini kullandı.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 22:25 - Güncelleme:
İsrail'in soykırımına böyle tepki gösterdi: Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız
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Küba Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Canel, 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü'nde, tıp fakültesinde eğitim gören ve 53'ü Gazze Şeridi'nden olmak üzere 144 Filistinli öğrenciyi kabul etti.

Kabulde, Filistinli tıp öğrencilerinden süregelen eğitimlerini ve geride bıraktıkları ailelerinin durumunu dinleyen Canel'e, Filistin'in Havana Büyükelçisi Akram Samhan da Gazze'deki güncel duruma ilişkin detayları aktardı.

Canel, "(Gazze'de) Hiçbir şey yaşananları haklı çıkaramaz ve dolayısıyla bu barbarlık sürekli kınanmalıdır." dedi.

İsrail tarafından öldürülen sivillerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayan Canel, İsrail'in eylemlerini Filistin'in geleceğinin silinme girişimi olarak nitelendirdi.

Canel, "Filistin'in geleceği" olarak hitap ettiği öğrencilerin tıpta uzmanlıklarını tamamlamaları için tüm gayretin gösterileceğini belirtti.

Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak bağımsız ve egemen bir devlete dönüşmesini temenni eden Canel, "Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız. İsrail'in soykırımını en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Canel, 18 Ekim'de X'ten yaptığı paylaşımda da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırıyı kınayarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 57'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 378 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

  • küba devlet başkanı
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