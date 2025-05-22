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Dünya

İsrail'in soykırımını yüzlerine haykırdı... Filistin asıllı milletvekiline çirkin saldırı

İsrail Meclisi'ndeki Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 binden fazla çocuğu öldürdüğünü söylemesi üzerine kürsüden uzaklaştırıldı.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
İsrail'in soykırımını yüzlerine haykırdı... Filistin asıllı milletvekiline çirkin saldırı
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Avde, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde (Knesset) yapılan oturumda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan milletvekillerine seslenen Avde, "19 bin çocuğu ve 53 bin insanı öldürdüğünüz, tüm üniversiteleri ve hastaneleri yok ettiğiniz bir buçuk yıllık savaştan sonra, siyasi bir çözüm olmadığını hissediyorsunuz. Bu yüzden kaybediyorsunuz. Siyasi bir çözüm yok, sadece sivillere ve masumlara karşı bir savaş." ifadelerini kullandı.

Avde'nin bu konuşması üzerine koalisyon hükümetinde yer alan partilerin bazı milletvekilleri kürsüye yürümeye çalıştı.

Bu sırada meclis görevlileri konuşmasını yarıda keserek Avde'yi, kürsüden uzaklaştırdı.

İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan da İsrail ordusunun Gazze'de çocukları "hobi için" öldürdüğünü söylemişti.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert de BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde şu anda yaptıklarının "savaş suçuna çok yakın olduğunu" belirtmişti.

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