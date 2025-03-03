Süveyda'da en büyük Dürzi silahlı grup olan "Onur Adamları Hareketi"nin sözcüsü Basim Ebu Fahr, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu. Netanyahu'nun Suriye'deki Dürzileri koruduğu yönündeki iddiaları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Şam'da Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceremana ilçesine güvenlik güçlerinin girmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Fahr, Suriye devletinin inşasında temel taşlardan biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

ŞAM'IN CEREMANA İLÇESİNDEKİ GERGİNLİK SONA ERDİ

Suriye'nin başkenti Şam'da, Dürzilerin yoğun olarak yaşandığı Ceremana ilçesinde 4 gündür devam eden gerginlik sona erdi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Güçleri ile kanaat önderleri arasında yapılan görüşmelerin ardından ilçede 4 gündür süren gerginlik yatıştırıldı.

Şam Kırsalı Polis Müdürü Tahir Muhammed Ömer, Genel Güvenlik Güçleri ile "Ceremana Kalkanı" adlı yerel silahlı grupların beraber bulunduğu karakolda incelemelerde bulundu.

Doğu Guta güvenlik yetkilisi Musab eş-Şami, Ceremana Karakolu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayların Savunma Bakanlığında görevli Ahmed el-Hatib'in öldürülmesiyle başladığını belirtti.

Bunun üzerine bazı kişilerin karakola saldırmasıyla gerilimin arttığını vurgulayan Şami, şunları söyledi:

"Bugün halk ve ileri gelenleri ile yapılan anlaşma sonucu güvenlik ve polis güçlerinin noktalarına geri dönüşü sağlandı. Bizi aile sıcaklığıyla karşıladılar. Allah onlardan razı olsun. Kan dökülmesinin durmasında kimin katkısı olduysa, Allah razı olsun. Şu an güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığı ve polisler bölgede. İlerleyen günlerde Ceremana halkıyla işbirliğimiz güçlenecek. İnşallah şehirdeki gerginlik dönemi artık sona erdi."

Şami, kanun dışı hareket edenlerin adalete teslim edileceğine işaret ederek, "Son olarak Ceremana halkına güvenliğin sağlanmasındaki katkıları ve bizlere destekleri için teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Öte yandan, AA ekibinin ilçe merkezinde çektiği görüntülerde hayatın normale döndüğü görüldü.

İlçede 4 gün önce başlayan gerginlikte, güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

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