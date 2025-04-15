İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2025 Salı / 17 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0957
  • EURO
    43,0061
  • ALTIN
    3952.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in Suriye planı altüst oldu! Türkiye'ye karşı ABD kozu çöktü
Dünya

İsrail'in Suriye planı altüst oldu! Türkiye'ye karşı ABD kozu çöktü

İsrail basını, Washington yönetiminin 2 ay içerisinde aşamalı olarak Suriye'den asker çekmeye başlayacağını Tel Aviv yönetimine bildirdiği öne sürüldü. Türkiye'nin bölgede artan etkisi karşısında İsrailli yetkililerin 'ciddi endişelerini dile getirdiği' fakat bunun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisinin olmadığı aktarıldı.

AA15 Nisan 2025 Salı 20:27 - Güncelleme:
İsrail'in Suriye planı altüst oldu! Türkiye'ye karşı ABD kozu çöktü
ABONE OL

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in ABD'nin Suriye'den askeri varlıklarını çekmesini engelleme teşebbüsünde bulunduğunu aktardı.

Tel Aviv yönetiminin, "Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla" bu hamleyi engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İSRAİLLİLER BİLGİLENDİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetini daha önce açıkladığı hatırlatılan haberde, uzun süredir çekilme planları üzerinde çalışan ve uygulamaya geçmeye hazırlanan Pentagon'un İsraillileri bu konuda bilgilendirdiği öne sürüldü.

İsrailli yetkililerin "ciddi endişelerini dile getirdiği" fakat bunun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisinin olmadığı aktarıldı.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE ENDİŞESİ

Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi ve Türkiye'nin "Suriye'deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etmek yönündekini iştahını artırma potansiyeli" taşıyor.

Haberde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Başkan Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerinin İsrail güvenlik kurumlarını teyakkuza geçirdiği, İsrailli yetkililerin Trump'ın arabuluculuk teklifini "güven verici" bulmadığı belirtildi.

"ZAMANA KARŞI YARIŞ"

İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Suriye'de Türkiye'nin konuşlanacağı belirtilen Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki T4 askeri üssüne düzenlediği saldırıların, ABD çekilmeden önce Türkiye'nin konuşlanmasını geciktirmek için yapıldığı ve ABD asker çekmeye başlamadan önce "zamana karşı yarış" olarak görüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in hareket özgürlüğünü sınırlama ve gelecekte işgal altında tuttuğu Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalinin İsrail'i korkuttuğu aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.