İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in Suriye'de ihlalleri sürüyor! Kuneytra kırsalında bir köye baskın düzenlediler
Dünya

İsrail'in Suriye'de ihlalleri sürüyor! Kuneytra kırsalında bir köye baskın düzenlediler

İsrail ordusuna bağlı bir askeri birlik, Suriye'nin güneybatısında Kuneytra ili kırsalındaki bir köye baskın düzenledi.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
İsrail'in Suriye'de ihlalleri sürüyor! Kuneytra kırsalında bir köye baskın düzenlediler
ABONE OL

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, İsrail ordusuna bağlı dört sivil araç ile iki tanktan oluşan askeri birlik, Kuneytra ilinin Ruveyhine köyüne girdi.

İsrail ordusu tanklarının, Ruveyhine ile Batı Zübeyde köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde konuşlandığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.