İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8905
  • EURO
    6,561
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121233
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in Suriye'de rejimin askeri noktasına saldırdığı iddia edildi
Dünya

İsrail'in Suriye'de rejimin askeri noktasına saldırdığı iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

AA15.01.2020  09:02 - Güncelleme: 15.01.2020  09:02

Rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, TSİ 23.10 sularında İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, rejimin hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durdurduğu ancak 4'ünün üsse isabet ederek maddi hasara yol açtığı iddia edildi.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı
Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Sert tepki gösterdi
Sert tepki gösterdi

Sert tepki gösterdi

Ruslar ve Türkler çok güçlü bir rol oynuyor
Ruslar ve Türkler çok güçlü bir rol oynuyor

Ruslar ve Türkler çok güçlü bir rol oynuyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.